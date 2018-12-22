كنيسة الأنبا أنطونيوس تستقبل رفات شهيدين من ضحايا هجوم حلوان الإرهابي العام الماضي

ترأس الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مساء اليوم السبت صلوات نقل رفات اثنين من شهداء حلوان من المدفن الخاص بهما إلى المزار المعد لهما بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة أطلس بحلوان.





شارك في مجموعة كبيرة من الكهنة والرهبان والشمامسة وأسرة الشهيدين وشعب الكنيسة، حيث تم ترديد الألحان والترانيم وتزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بنقل رفات الشهيدين.





وكان الشقيقان قد استشهدا بعد هجوم إرهابي على محل أجهزة منزلية يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 بمنطقة بمنطقة أطلس بحلوان، ما أدي إلى استشهاد رومانى شاكر، وشقيقه عاطف، وسيتم وضع رفاتهما بمزار خاص تم إعداده في الكنيسة.





وتعرضت كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس في اليوم نفسه لهجوما إرهابيا بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكنيسة من قبل مجهولين، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص من شعب الكنيسة، بالإضافة لسقوط عدد من المصابين.



