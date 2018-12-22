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وزير الزراعة: تم إزالة تعديات على 6 آلاف فدان خلال 2018

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عز الدين أبو ستيت، إنهم يتعاونون مع وزارة التنمية المحلية والداخلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، لأن ترك المخالفة لفترة زمنية طويلة يتسبب في المزيد من تعديات البناء والإشغالات على الأراضي الزراعية.

ونوه أبو ستيت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "TEN"، إلى أن مساحات الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها وإشغالها خلال عام 2018 يصل إلى 4 آلاف فدان، بينما استطاعت الدولة إزالة الإشغالات من حوالي 6 آلاف فدان.

وأضاف وزير الزراعة، أنه ترك المخالفات لفترة طويلة يتسبب في صعوبة إزالتها، نظرا لانتشار المباني السكنية التي يقطن بها المواطنين، مما يتطلب الكثير من الإجراءات.

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