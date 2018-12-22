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أخبار البلد

المنشآت الفندقية: دربنا 740 من العاملين بالفنادق على نفقة الغرفة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
كشف ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه في إطار اهتمام وزارة السياحة وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية بالتدريب فقد تمت إعادة برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين بصناعة الفندقة، وقد تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية الخاصة بسلامة الغذاء سواء بالتعاون مع الـ TVET أو من خلال تعاون الغرفة مع الاتحاد. 

أوضح "فوزى" فى تصريحات صحفية أنه الغرفة قامت بتعميم بطاقة استبيان للفنادق لمعرف أولويات التدريب من وجهة نظرهم فكانت التخصصات الآتية: تنمية مهارات العاملين بقسم الأغذية والمشروبات، سلامة الغذاء، تعلم اللغة الإنجليزية، تنمية مهارات الإشراف الداخلي لخدمة الغرف، وتنمية مهارات العاملين في التجهيز والتحضير (Stewarding). 

وقدر رئيس غرفة المنشآت الفندقية إجمالي من تم تدريبه في الفترة من مارس إلى مايو 2018 على سلامة الغذاء عدد 740 متدربا في المدن الآتية: الغردقة، مرسى علم، القاهرة، الأقصر وشرم الشيخ قد تحملت غرفة المنشآت الفندقية تكاليف تدريب 507 متدربين منهم في حين تم تغطية تكاليف 234 متدربًا من الـ TVET وكان عدد المتدربين بكل مدينة كما يلي: "الغردقة 184، مرسى علم 93، القاهرة 109، الأقصر 138، شرم الشيخ 216 لافتًا إلى أن منظمة الـ TVET قامت بتدريب عدد 972 متدرباً في مدينة شرم الشيخ على سلامة الغذاء خلال شهر أغسطس وبداية سبتمبر 2018.

وأضاف إلى أنه تمت مخاطبة وزارة السياحة لإدراج العاملين بالمنتجعات السياحية (SPA) في البرامج التدريبية التي ترعاها الوزارة، بالإضافة إلى قيام الغرفة من خلال فروعها بمخاطبة بعض المدارس الفنية وكليات السياحة والفنادق في نطاق المحافظات الموجود بها تلك الفروع لتدريب طلبة تلك الكليات سواء في الفترة الصيفية أو بنظام التعليم المزدوج.

وألمح إلى مساهمة الغرفة من خلال فروعها المختلفة في تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف بحضور ممثلين للمنشآت الفندقية، كذلك إمداد الفنادق ببيانات بعض المتدربين الذين أتموا تدريبهم من خلال الـ TVET.

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