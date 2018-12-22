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رياضة

حادث أليم لمدربي الأهلي وأنباء عن وفاة أحدهم

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
تعرضت سيارة مدربي فريق السباحة بالنادي الأهلي لحادث أليم وتم نقلهم للمستشفى من أجل اتخاذ الإسعافات الأولية بشكل عاجل.

وتم نقل مدربي سباحة النادي الأهلي الي مستشفى زايد التخصصي في مدينة الشيخ زايد،وسط متابعة خاصة من اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الأهلي بالشيخ زايد.

وترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن وفاة أحد المدربين المتواجدين في السيارة.
حادث أليم لمدربي الأهلي وأنباء عن وفاة أحدهم

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