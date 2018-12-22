علي جمعة: لا يوجد نظام في العالم ارتقى إلى نظام القصاص في الإسلام

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يوجد نظام عدالة في العالم ارتقى إلى نظام القصاص في الإسلام، مضيفا: ممكن أهل المقتول يعفون عن القاتل ويسامحونه.



وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن القصاص نوع من أنواع إقامة العدل الذي فيه تهدئة للقلوب، مشيرا إلى أن القصاص هدفه الحياة وليس القتل والاستهانة بالإنسان.



وتابع: القصاص معناه العقوبة التي استوفت شروطها، فهو نظام كامل يحترم الإنسان.

