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ديني

علي جمعة: لا يوجد نظام في العالم ارتقى إلى نظام القصاص في الإسلام

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يوجد نظام عدالة في العالم ارتقى إلى نظام القصاص في الإسلام، مضيفا: ممكن أهل المقتول يعفون عن القاتل ويسامحونه.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن القصاص نوع من أنواع إقامة العدل الذي فيه تهدئة للقلوب، مشيرا إلى أن القصاص هدفه الحياة وليس القتل والاستهانة بالإنسان.

وتابع: القصاص معناه العقوبة التي استوفت شروطها، فهو نظام كامل يحترم الإنسان.

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