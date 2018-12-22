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رياضة

الإسماعيلي يتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال رغم الهزيمة من قطن الكاميرون

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:38 م
صدى البلد
نور عادل
تأهل فريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي الي دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على فريق القطن الكاميروني بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والاياب.

وفاز الاسماعيلي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد والتي اقيمت باستاد الاسماعيلية،بينما انتهت المباراة التي اقيمت اليوم السبت بالكاميرون بهزيمة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

افتتح الاسماعيلي التسجيل مبكرًا عن طريق نجمه باهر المحمدي من ركلة جزاء بالدقيقة 4،بينما استطاع الفريق الكاميروني العودة من جديد بالدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الاول.
وفي الشوط الثاني سجل فريق القطن الهدف الثاني فى الدقيقة 65

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