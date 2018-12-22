ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه..صور

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا الإنتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه وتتيح 42 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذى تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلًا عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة وذلك بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين، موضحا أن جار دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية.

وذكر أن وزارته تحرص على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحا أن السوق الإفريقى يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال محورين الأول مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول .
وزير الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه..صور
وزير الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه..صور
وزير الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه..صور
وزير الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه..صور
وزير الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه..صور

ترشيحاتنا

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

مواجهات نارية.. تعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

نجوى فؤاد لـ صدى البلد: اعتزلت الرقص نهائيا ولن أكون مثل فيفى عبده

الأنبا بيسنتي يترأس صلوات نقل رفات شهداء حادث حلوان الإرهابي

الحصاد الأسبوعى لنادي الزمالك وكواليس اعتذار تركى آل الشيخ.. فيديو

أكل ملوكي.. أحمد مكي يفتتح أول عربة لحم نعام بشارع 306.. شاهد

مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر 22-12-2018 نهائي كأس العالم

ترزي يمزق جسد عشيقته لأشلاء ويدفنها بمحله في العجوزة.. المتهم: زهقت منها

السيسي يعلق على عدم وجود شباب خلال افتتاح مشروع الصوب.. فيديو

السيسي يغادر المشروع القومي للصوب الزراعية بعد افتتاحه.. فيديو

تنظيم أمم أفريقيا وارتفاع الأسعار.. تتصدر البيانات العاجلة للنواب

القرموطي: رؤساء القنوات بيضايقوا من طريقتي الساخرة.. وهذا سبب حذف الباشجابر من اليوتيوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان

سليمان يتفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ومزارع قطاع الإنتاج

أول ظهور لـ بيونسيه في إطلالة جذابة بعد شائعة طرح ألبوم جديد.. صور

الأنبا أرميا يجتمع مع الكهنة المسئولين عن خدمة أتحبني.. صور

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس
ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام العين بمشاركة حسين الشحات..فيديو
خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو
أكرم حسنى لـ صدى البلد : سعيد بتحقيق البدلة أعلى إيراد فى السينما.. فيديو
خالد زكي لـ صدى البلد: انتظروا مفاجأة مع يوسف معاطي في 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا