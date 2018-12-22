يوسف لافي أميناً عاماً لاتحاد كرة القدم الفلسطيني

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، عن تعيين عضو اتحاد كرة القدم يوسف لافي أمينا عاما لاتحاد كرة القدم اعتبارا من الأول من يناير 2019 خلفا لسوزان شلبي التي شغلت منصب القائم بأعمال الأمين العام على مدى عدة أشهر.
أكد الرجوب - في بيان له اليوم - أن العام المقبل سيكون عام عمل واستقرار للحركة الرياضية الفلسطينية وتمنى من الأندية وكافة أركان المنظمة الرياضية أن يبقوا شبكة الأمان للرياضة الفلسطينية التي تمثل منبرا للنضال من أجل غد مشرق للشباب الفلسطيني..داعيا الجميع لعمل مراجعة وتقييم باتجاه حماية اللعبة واستمرارها وتوفير حاضنة شعبية لحمايتها.
وهنأ الأندية التي وصلت إلى أدوار متقدمة في بطولتي (2004/ 2005 و2001/ 2002) مباركا لنادي صور باهر ومركز شباب الأمعري الإنجاز الذي حققاه بتتويجهما أبطالاً في للبطولتين..مؤكدا أهمية الفئات المساندة وضرورة اهتمام الأندية بها من أجل صناعة اللاعب الفلسطيني على أسس علمية ومنهجية رياضية.. ومشيرا إلى أنه سيتم صرف 50% من المستحقات المالية للأندية التي كانت تتلقاها قبل نهاية هذا العام.