ميسي وسواريز وديمبلي يقودون تشكيلة برشلونة أمام سيلتا فيجو

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام سيلتا فيجو في المباراة علي ملعب الكامب نو ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.



وجاء التشكيل كالآتي:



حراسة المرمى: مارك تيرشتيجن.



الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، ألبا.



الوسط: راكيتيتش، بوسكيتيس، فيدال.



الهجوم: ديمبيلي، ميسي، سواريز.



برشلونة يحتل صدارة المسابقة برصيد 34 نقطة، ويتواجد سيلتا فيجو بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة.