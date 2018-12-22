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رياضة

ميسي وسواريز وديمبلي يقودون تشكيلة برشلونة أمام سيلتا فيجو

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام سيلتا فيجو في المباراة علي ملعب الكامب نو ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارك تيرشتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، ألبا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتيس، فيدال.

الهجوم: ديمبيلي، ميسي، سواريز.

برشلونة يحتل صدارة المسابقة برصيد 34 نقطة، ويتواجد سيلتا فيجو بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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