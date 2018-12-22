محافظ الوادي الجديد: طرح إنتاج الثروة السمكية بالأسواق قريبا

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن مشروع الثروة السمكية بواحة الداخلة، يهدف إلى توفير أسماك طازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلي نظيف وآمن، ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام، ويعمل على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعي، والتي تهدد القرى والزراعات طوال فصل الشتاء خاصة بالداخلة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.



وأشار الزملوط إلى أن الإنتاج سيتم طرحه في الأسواق للمواطنين، من خلال منافذ بيع بالوحدات المحلية والأسواق حتى يصل إلى الجميع بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلتها التي يتم جلبها من المدن الساحلية بأكثر من 30 %.



جاء ذلك خلال تفقده المشروع برفقة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد وكمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، حيث أكد أنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في هذه المشروعات على مستوى المحافظة، وطرحها أمام الاستثمار وشباب الخريجين، لكي يستفيدوا منها وتساهم في توفير فرص عمل جادة لهم.



ومن جانبه أكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، أن المشروع مقام بقرية القلمون على مساحة 25 فدانا بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه، ويضم 12 حوضًا، وتم حفر بئرين سطحيين لخدمة المشروع.