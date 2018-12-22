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اقتصاد

هالة السعيد تشارك بفاعليات "أخبار اليوم الاقتصادي"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:54 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
محمد صبيح
وصلت منذ قليل الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ، لمقر فندق الماسة بمدينة نصر، للمشاركة في فاعليات المؤتمر الاقتصادي الخامس والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، على مدى يومين بواقع 3 جلسات عمومية.

ومن المقرر أن تلقي " السعيد" كلمتها بفاعليات المؤتمر، بصفتها رئيس الأمانة الدائمة للمؤتمر في حضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ابرز الاجراءات التي قامت بها وزارتها بالتزامن مع استراتجية التنمية المستدامة " مصر 2030".

ويشارك بفاعليات المؤتمر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين وخبراء الاقتصاد، ويناقش المؤتمر التنمية الصناعية ودورها في تعزيز الاقتصاد القومى بالتزامن مع إجراءات الحكومة للتنمية المستدامة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب.

وتبدأ فاعليات المؤتمر بآيات الذكر الحكيم ثم يتبعها كلمة ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ثم كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس الأمانة الدائمة للمؤتمر وكلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتبدأ فاعليات الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "الاستثمار والسياسات المالية، يليه في اليوم الثاني انطلاق الجلسة الثانية من فاعليات المؤتمر بعنوان " استراتيجية الصناعة" والتي تناقش التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وآليات التغلب عليها وإجراءات الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لدعمها.

ويستعرض المؤتمر جلسات قطاعية علي هامش فاعلياته بقطاعات "المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صناعة الأثاث والمنسوجات، الاستثمار في سيناء".

كما يختتم المؤتمر فاعليات بالجلسة الثالثة بعنوان "التنمية العمرانية والتصنيع" والتي تستعرض أهم المشروعات التنموية بما في ذلك العاصمة الإدارية ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التنموية التي تعزز إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة أكثر تطورًا ومواكبة للمتغيرات العالمية.

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