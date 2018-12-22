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تعليم

الأعلى للجامعات يكرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية السابقين

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جلسته اليوم بجامعة المنوفية بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ورؤساء الجامعات المصرية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وعلى هامش الاجتماع قام وزير التعليم العالى بتكريم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية السابق، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها السابق، لما قدموه خلال سنوات عملهم، موجها لهم الشكر على خدماتهم فى تطوير العملية التعليمية ومتمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم الحالية.
الأعلى للجامعات يكرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية السابقين
الأعلى للجامعات يكرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية السابقين
الأعلى للجامعات يكرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية السابقين
الأعلى للجامعات يكرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية السابقين
الأعلى للجامعات يكرم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية السابقين

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