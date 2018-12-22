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محافظات

الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:58 م
ختام مولد الشيخ السنجق
ختام مولد الشيخ السنجق بدشنا
يوسف رجب
احتفل أبناء قبيلة الأنصار والآلاف من أبناء الطرق الصوفية، صباح اليوم السبت، بمولد العارف بالله الشيخ عبدالرحيم السنجق، بمنطقة الصعايدة فى مركز دشنا، بمسيرات صوفيه ومدائح نبوية.

شهدت المنطقة توافد الكثير من القيادات الشعبية و أبناء الطرق الصوفيه للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بالمولد، بجانب المواطنين والأطفال الراغبين فى شراء الحلويات و المسليات المنتشرة حول الضريح.

بدأت فعاليات الليله الختامية من أمام ضريح الشيخ السنجق بمنطقة الصعايده بمسيرة تتقدمها الجمال والخيول التى تتزين بالأعلام الخضراء و أعلام الطرق الصوفية المختلفة المشاركة فى الاحتفال، و مئات الشباب رافعين السيوف والعصي والشوم ومرددين بعض الأناشيد الصوفية احتفالا بالمناسبة.

يذكر أن الشيخ عبدالرحيم أحمد السنجق من أهم العلماء الفقه و التفسير فى العصر المملوكى ينتهي نسبه للأنصار توفى عام 1305 هجرية، بمنطقة الصعايدة بمركز دشنا، فتم إقامة ضريح للشيخ الراحل يتم الاحتفال به مع بداية كل عام ميلادى لمدة 10 أيام.
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور
الأنصار وأبناء الطرق الصوفية يحتفلون بختام مولد الشيخ السنجق بدشنا..صور

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