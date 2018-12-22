ياسر رزق: مؤتمر أخبار اليوم محفل سنوي يناقش قضايا الاستثمار والتصنيع .. فيديو

قدم ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي لفكرة مؤتمر الاخبار الاقتصادي قبل انطلاقه من 4 سنوات، كما وجه التحية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على افتتاحه النسخة الخامسة.



وأضاف " رزق" خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي الخامس، أن المؤتمر أهم محفل سنوي يجمع كبار المسؤولين والخبراء والمفكرين ورجال الصناعة والإنتاج في مناقشات صريحة ومداولات مفتوحة تتأسس على أوراق عمل مدروسة و جلسات تحضيرية عديدة. ويخرج المؤتمر بتوصيات محددة وفق جدول زمني تتابع تنفيذها أمانة عامة دائمة للمؤتمر تضم المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال .



وتابع:" يناقش المؤتمر قضايا الإستثمار والسياسات المالية وإستراتيجية الصناعة والتنمية العمرانية والتصنيع كما يناقش المؤتمر موضوعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والأثاث والاستثمار في سيناء".

