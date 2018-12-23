المتهم سقطت عنه صفة الرهبنة في قاعة المحكمة.. وانهيار فلتاؤس المقاري المتهم بمقتل رئيس دير الأنبا مقار.. ودفاع قاتل الأنبا إبيفانيوس يطلب طبيبا نفسيا.. و3 رهبان للشهادة والمحكمة تؤجل لـ27 ديسمبر

-تأجيل المحاكمة لـ 27 ديسمبر

-انهيار فلتاؤس المقاري المتهم بمقتل رئيس دير الأنبا مقار

-المتهم سقطت عنه صفة الرهبنة في قاعة المحكمة

-الدفاع: معاينة لمكان الحادث وتفريغ الكاميرات الخاصة بدير أبو مقار

-الدفاع: استدعاء شهود جدد في القضية لسماع أقوالهم وهم رهبان الدير





انهار فلتاؤس المقاري، المتهم بمقتل رئيس دير الأنبا مقار والذي أسقطت عنه صفة الرهبنة في قاعة المحكمة، ودخل في نوبة بكاء شديدة خلال حديثه مع شقيقته وعمه ونجل عمه بقاعة محكمة جنايات دمنهور إيتاى البارود الابتدائية أثناء جلسة محاكمته مرددا عبارة: "رحمتك يارب".





فيما أجلت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون، لجلسة يوم الخميس المقبل والموافق 27 ديسمبر، لتنفيذ طلبات جديدة لهيئة الدفاع.





وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة إيهاب سدره ومشيل حليم، من هيئة المحكمة، إجراء معاينة لمكان الحادث، وتفريغ الكاميرات الخاصة بدير أبو مقار بوادي النطرون، عن يومي 9 و10 أغسطس، وضم دفتر الزوار الخاص بالدير عن يومي 28 و 29 يونيو لأوراق القضية بالإضافة إلى استدعاء طبيب نفسي استشاري، لمناقشته حول إمكانية انتحار الراهب "فلتاؤس المقاري"، أمام هيئة المحكمة.





وطلب الدفاع استدعاء شهود جدد في القضية لسماع اقوالهم، وهم كل من:" إبراهيم المقاري والاب سترابيون ويوساب اغاسون"، من رهبان دير أبو مقار بوادي النطرون.





كما طلب مشيل حليم، محامي الراهب فلتاؤس المقاري، من هيئة المحكمة، التحقيق في عدم حضور المحامين تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، وكما طلب اثنين من المحامين للشهادة في القضية.





وسمحت هيئة المحكمة، لهيئة الدفاع عن المتهمين، بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالراهب " زينون المقاري"، حيث جاء بالتقرير أنه يتعذر بالتقرير سبب الوفاة، حيث أن الوفاة حدثت عرضا أو انتحارا ام عمدا ويرجع في ذلك لتحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة في القضية حيث ذكر التقرير أن سبب الوفاة هو ابتلاعه لمادة سامة هي مادة فوسفيد الزنك "سم الفار"، مما أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ومن ثم الوفاة.





وسمحت هيئة المحكمة، لأهلية الراهب فلتاؤس المقاري، بلقائه، وهم شقيقته " مارينا "، عمه فرج، ونجل عمه هاني، حيث تحدث معهم داخل قاعة المحاكمة، حيث دخل الراهب في نوبة بكاء شديدة خلال لقائهم، مرددا عبارة " رحمتك يارب ".





وكانت محكمة جنايات دمنهور قررت بالجلسة الماضية، التأجيل لجلسة اليوم، لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة وعرض خريطة تحركات المجني عليه خلال شهري 6 و7 أعوام 2018.





وترجع القضية إلى العثور على الأنبا أبيفانيوس مقتولا، صباح يوم 29 يوليو الماضي، في دير أبو مقار، وأصدر البابا تواضروس قرارا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة، والذي ادعى عقب ذلك محاولته الانتحار، وتلى ذلك محاولة الراهب فلتاؤس المقاري الانتحار، وجرى نقل 6 رهبان من دير أبو مقار بناء على قرار من البابا لضبط الرهبنة بالدير، وتوفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط.







