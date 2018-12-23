تربية نوعية القاهرة تدشن صندوق اجتماعي لمساعدة العاملات

أكدت مني وهبي رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة على تدشين الاتحاد صندوقا للخدمة الاجتماعية خلال الفصل الدراسي الثاني.





وأوضحت مني في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن الاتحاد دشن خلال الفصل الدراسي الأول صندوقا للخدمة الاجتماعية لطلاب الكلية الغير قادرين ومن المقرر تدشين صندوقا اخر لمساعدة العاملين بالكلية.





وذكرت مني أن فكرة الصندوق تأتي كمساهمة من طلاب الكلية مع الاتحاد للتخفيف من اعباء الحياة للعاملين والعاملات نظرا لضعف مرتباتهم وتقديرا لتعبهم.



