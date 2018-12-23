جامعة النيل تطلق ورشة العمل الدولية الثالثة في مجال المعلوماتية الحيوية .. اليوم

تطلق جامعة النيل الأهلية، فاعليات ورشة العمل الدولية الثالثة في مجال المعلوماتية الحيوية بالتعاون مع جامعات دولية أخرى؛ وذلك اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري، بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، ميدان جهينة، الساعة التاسعة صباحا.



ويمثل المتحدثين في ورشة العمل، عدة جامعات دولية من بينهم د. روزينا سافيسار من جامعة باث ببريطانيا، ود. محمد حامد، من جامعة روستوك بألمانيا، ود. أحمد محمد من جامعة كوينلاند بأستراليا، ود. حسين فتوح، ود. صفا الزهيري بجامعة ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ و د. عمرو الحصري ؛ من جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة ؛ والمهندس أحمد علي بمعهد المعلوماتية الحيوية الأوروبي ببريطانيا.



وتتضمن ورشة العمل، عرض الأبحاث المختلفة التي يقوم بها أعضاء الفريق البحثي للمعلوماتية الحيوية من طلبة الماجستير بجامعة النيل محليا وبالتعاون مع جامعات أخري مثل جامعة كاليفورنيا دافيس بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومركز الطاقة النووية ببلجيكا.



ويتم خلال ورشة العمل الثالثة المقرر عقدها اليوم، عرض البرامج الدراسية الجديدة بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل مثل برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية لمرحلة البكالوريوس ودبلوم المعلوماتية الحيوية.