المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب ورسوم السيارات لـ2.03 مليار جنيه في 4 أشهر

ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم علي السيارات خلال الـ4 شهور الأولي للعام المالي الجاري إلي 2.03 مليار جنيه مقارنة بـ 645 مليونا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 1.4 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بلغت 102.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي الجاري مقابل 76.23 مليار جنيه في نفس لفترة من العام السابق له.



