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اقتصاد

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب ورسوم السيارات لـ2.03 مليار جنيه في 4 أشهر

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم علي السيارات خلال الـ4 شهور الأولي للعام المالي الجاري إلي 2.03 مليار جنيه مقارنة بـ 645 مليونا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 1.4 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بلغت 102.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي الجاري مقابل 76.23 مليار جنيه في نفس لفترة من العام السابق له.

ووصلت حجم الضريبة علي المبيعات نحو 48.7 مليار جنيه بنفس الفترة المذكروة مقابل 378.3 مليارا بنفس المدة من العام السابق له.

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