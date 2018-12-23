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مرأة

متى اكتشف أول علاج لمرض الفصام ؟

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:33 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قال الدكتور أحمد عكاشية استشارى الطب النفسى ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن أول علاج لمرض الفصام عام 1952 في باريس ثم تتابع علاج مرضى الفصام بعقاقير مختلفة حتى الآن، ثم سواء عن طريق الحبوب، النقط، او حبوب تذوب في الفم، او حقن قصيرة المدى وطويلة المدى، ثم حقن كل اسبوعين، ثم كل شهر والان كل 3 شهور.

وأضاف أن هذا التطور في العلاج كان السبب في أن أغلب مرضى الفصام يعالجون في العيادات ويمكثون مع أسرهم وعدد محدود فقط منهم يحتاج لدخول المستشفى.

وأكد عكاشة أن علاج مرض الفصام الآن بالدواء يقلل من العلاج بالمستشفى او النكسات ويجعل المريض يعيش في حالة مرضية في المجتمع، مما يغير مفهوم الامراض النفسية والفصام ويعامل المريض النفسى كمريض السكر أو الضغط أو القلب أو السرطان وأضاف المرض النفسي ليس بوصمه لصاحبه وكم من مشاهير علي مستوي العالم علي مر التاريخ كانوا يعانون من امراض نفسيه حاده .

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