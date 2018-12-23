متى اكتشف أول علاج لمرض الفصام ؟

قال الدكتور أحمد عكاشية استشارى الطب النفسى ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن أول علاج لمرض الفصام عام 1952 في باريس ثم تتابع علاج مرضى الفصام بعقاقير مختلفة حتى الآن، ثم سواء عن طريق الحبوب، النقط، او حبوب تذوب في الفم، او حقن قصيرة المدى وطويلة المدى، ثم حقن كل اسبوعين، ثم كل شهر والان كل 3 شهور.





وأضاف أن هذا التطور في العلاج كان السبب في أن أغلب مرضى الفصام يعالجون في العيادات ويمكثون مع أسرهم وعدد محدود فقط منهم يحتاج لدخول المستشفى.



