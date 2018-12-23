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اقتصاد

انطلاق الاجتماع العاشر لـ أوابك بالكويت.. اليوم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:05 ص
صدى البلد
مايكل عياد
تنطلق، اليوم، فعاليات الاجتماع الـ101 لمجلس وزراء البترول الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(أوابك)، المقرر انعقاده في دولة الكويت.

وقال الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي، فى بيان للمنظمة اليوم إن الاجتماع سيكون برئاسة المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، وسيشارك في الاجتماع وزراء النفط والبترول والطاقة في الدول الأعضاء.

وأشار الأمين العام إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2019، كما سيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2018 ومن ضمنها الدراسات والأبحاث التي أعدتها المنظمة وكذلك المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، ومن بينها مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي عقد في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 1-4 أكتوبر 2018، والمؤتمرات البترولية العالمية والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وشؤون البيئة ومتابعة المفاوضات الخاصة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

وأضاف أنه سيسبق اجتماع مجلس وزراء المنظمة، الاجتماع الـ 152 للمكتب التنفيذي، والذي سيعقد في دولة الكويت يومي 20 و21 ديسمبر 2018 برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة وممثل دولة الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة، وسوف يقوم المكتب بإعداد جدول أعمال مجلس وزراء المنظمة.

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