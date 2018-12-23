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حوادث

الداخلية: حملات تموينية رادعة.. ضبط 109,900 طن مواد غذائية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:15 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات تموينية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وأحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ، ومكافحة جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "خضروات وفاكهة" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية.. وبحوزت كمية قدرها 109,900 طن مواد غذائية " خضروات وفاكهة" معبأة داخل عبوات معدنية وزجاجية غير مدون عليها أى بيانات ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .

كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس - بالجيزة، لحيازته وتعبئته كمية كبيرة من السلع الغذائية "صلصة، خل" بلغت 11,880 طن مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .

تم أتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى.

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