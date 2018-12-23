ضبط 2,080 طن "سردين - فسيخ" بالفيوم و 1,900 طن لحوم مجمدة بكفر الشيخ

تمكنت الاجهزة الامنية بمديريتى أمن الفيوم وكفرالشيخ، من ضبط تاجر سلع غذائية وقائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طامية، لحيازتهما وتجميعهما كمية كبيرة من الأسماك بلغت 2,080 طن "سردين، فسيخ"، وكذا مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة الحامول.



البداية أثناء حملة أمنية قامت بها الاجهزة الامنية بالتعاون مع الطب البيطرى لمكافحة كافوة الظواهر السلبية، ومتابعة الاسواق، تم ضبط تاجر سلع غذائية وقائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.. لحيازتهما وتجميعهما كمية كبيرة من الأسماك بلغت 2,080 طن "سردين، فسيخ" غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ .. لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم المجمدة بلغت 1,900طن غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .





تم أتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى.

