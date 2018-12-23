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دراما 2019 بدون النجوم.. غياب المنافسة.. ظهور أبطال جدد والتركيز على الجماعية.. وكشف النص الجيد من السيئ

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:47 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
- صناع الدراما تعتمد على أبطال جدد من أجل خفض الأجور 
- اللجوء إلى البطولة الجماعية أملا فى تعويض الفارق 

على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشكل كامل بالنسبة لدراما رمضان 2019، من حيث عدد المسلسلات المشاركة والنجوم الذين يخوضون السابق فإن المؤشرات الأولية تقول إن المنافسة فى الموسم المقبل ستكون الاضعف مقارنة بالاعوام السابقة نظرا لهروب عدد كبير من النجوم من دراما رمضان بسبب القرارات التى اتخذتها القنوات الفضائية بخفض الأجور.

والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا ماذا عن شكل الدراما فى 2019 وسط غياب النجوم، "صدى البلد" ترصد بعض النتائج المترتبة على ذلك منها أولا : فرصة لظهور نجوم جدد وثانيا : فرصة لظهور البطولة الجماعية بشكل أكبر وثالثا : الاعتماد على النص الجيد لفرض نفسع على الساحة ورابعا : فتور المنافسة.

البطولة الجماعية :
من المتوقع يتسبب غياب النجوم عن درما رمضان 2019 فى اعتماد عدد من صناع الدراما على البطولة الجماعية والتى اثبتت نجاحها فى الفترة الاخيرة أملا فى تعويض الفارق الذى قد تشهده الدراما بسبب غياب النجوم.

نجوم جدد :
يدفع هروب بعض النجوم من دراما رمضان المقبل صناعها الى اللجوء للنجوم الجديد أو أصحاب الأجور المنخفضة، وهو ما يدفع الى ظهور مواهب جديدة بعيدا عن النجم الاوحد لدراما رمضان. 

النص الجيد :
ربما يدفع قلة عدد الاعمال الدرامية المشاركة فى رمضان المقبل الى حرص صناعها على تقديم نصوص جيدة وشديدة التمكن خاصة القاء الظوء عليها سيكون اكبر بعكس السنوات الماشية التى قد تشهد نصوصا ضعيفة المستوى وتعرض فى رمضان ولم يعلق عليها الجمهور ولم تلقى أى انتقادات نظرا لكثرة الاعمال الفنية. 

فتور المنافسة :
يتسبب غياب النجوم فى فتور فى المنافسة حيث كان نشاهد فى الاعوام الماضية منافسة شرسة بين النجوم على الاعمال الدرامية والفوز باكبر حصة فى الاعلانات من خلال الفضائيات وهو ما يخلق حالة من المنافسة الشرسة و التى تتلاشى هذا العام خاصة انها ستقتصر على ما يقرب من خمسة نجوم تقريبا.

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