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برلمان

زراعة البرلمان تطالب بتعميم مشروع الصوب الزراعية على مستوى الجمهورية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:23 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والامن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بالبرلمان، بتعميم إنشاء الصوب الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، لما تمثله من فوائد كبيرة تمثل نهضة حقيقية للزراعة المصرية.

وقال "تمراز" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إذا كانت الصوب الزراعية المتواجدة الآن غير مصرية، فإن الفترة القادمة ستشهد وجود صوب زراعية مصرية، من إنتاج الهيئة العامة للتصنيع، مشيرًا إلى أنها توفر الكثير من فرص العمل، حيث تحتاج المرحلة الأولى من المشروع 70 ألف عامل.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بأن إنتاجية الفدان في الصوب الزراعية ستزيد بنحو من 50 : 70% من الإنتاج الطبيعي، لافتًا إلى أن انخفاض نسبة المبيدات فيها ستكون عامل جذب خارجي لمنتجاتنا الزراعية.

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