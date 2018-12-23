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برلمان

البرلمان يناقش 10 قرارات جمهورية.. اليوم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:44 ص
صدى البلد
محمود فايد
تهد الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد المقبل، مناقشة 10 قرارات جمهورية.

وتشمل المناقشات، القرارات التالية:

أولا: "تقرير اللجنة المشتركة" من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصــادية وحقـوق الإنسـان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيـس الجمهـورية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

ثانيا: "تقرير اللجنة المشتركة" من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة عن قرار الرئيس رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2018.

ثالثا: "تقرير اللجنة المشتركة" من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار الرئيس رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، والموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

رابعا: "تقرير اللجنة المشتركة" من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار الرئيس رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمــال الزراعية للتنمية الريفية، وزيـادة الدخــول (أراضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

خامسا: "تقرير اللجنة المشتركة" من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار الرئيس رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة مصر ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والموقعة بتاريخ 18 يوليو 2018.

سادسا وسابعا: "تقريرا اللجنة المشتركة" من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار الرئيس رقم 475 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.. وقرار الرئيس رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بذات التاريخ.

ثامنا وتاسعا: "تقريرا اللجنة المشتركة" من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار الرئيس رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي مصر والصين الشعبية بشأن تقديم الأخيرة قرضا ميسرا لمصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.. وقرار الرئيس رقم 497 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي مصر والصين، والموقعة في بكين بذات التاريخ.

عاشرا: "تقرير اللجنة المشتركة" من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار الرئيس رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو 2018.

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