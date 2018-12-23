محافظة البحر الأحمر: حققنا 208% من المستهدف لمبادرة 100 صحة

أعلن اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة حققت حتي الآن 208% من النسبة المستهدفة لعمل مسح ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بعد انتهاء الاسبوع الثالث من المبادرة التي انطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



