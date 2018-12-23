محافظة البحر الأحمر: حققنا 208% من المستهدف لمبادرة 100 صحة

أعلن اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة حققت حتي الآن 208% من النسبة المستهدفة لعمل مسح ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بعد انتهاء الاسبوع الثالث من المبادرة التي انطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بحضور بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض تقرير الاسبوع الثالث من المبادرة، إن إجمالي الاعداد المطلوب إجراء الكشف لها بنطاق المحافظة 281123، مشيرا إلى أن ما تم عمل المسح له حتي يوم الخميس الماضي بلغ 153466 بنسبة 241% للمستهدف خلال الأسبوع الثالث .