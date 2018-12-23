قوافل مستقبل وطن.. الكشف على 738 حالة واجراء 76 عملية فى المنيا

نظم حزب مستقبل وطن بالمنيا ٣ قوافل طبية بمراكز سمالوط ومطاى وابوقرقاص واسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 738 حالة.



فى مركز ابوقرقاص برئاسة إيهاب حمزه ذكى أمين الحزب بالمركز تم تنظيم قافلة طبية لمرضى العيون بمجلس قروى ابيوها ، بالتعاون مع مؤسسة نورسين ومركز العاصمة لطب العيون بالقاهرة ، واسفرت عن توقيع الكشف على عدد 218 حاله مرضية من أهالى القرية والقرى المجاورة ، وصرف العلاج اللازم للحالات المرضية بالمجان ، كما تم تحديد 27 حالة مرضية سيتم اجراء جراحات لهم فى مركز العاصمة لطب العيون بالقاهرة خلال أسبوع . وتم عمل عدد 32 كشف نظارة وسيتم تسليمها خلال 10 أيام.



وفى سمالوط نظمت امانة الحزب برئاسة محمد نشات امين المركز وبالتعاون مع حملة عيون من ماس قافلة طبية متخصصة للعيون بمقر جمعية الشعلة بقرية معصرة سمالوط شرق ، وتمكنت من الكشف علي 200 حالة ، وعمل نظارات لـ 15 حالة وسيتم اجراء عمليات جراحية لـ25 حالة تتراوح ما بين مياه بيضاء وزرع عدسات وظفره وتصحيح نظر بالعين وتم صرف العلاج، كما تم اجراء عمليات مياه بيضاء وزرع عدسات وظفرة بالعين لـ 12 حالة من قرى سمالوط ، وبنى خالد ، وبنى غنى ، ودير العذراء ، ومنقطين ، والروبى بمركز دار عيون مصر.



وفى مركز مطاى نظمت امانة الحزب برئاسة محمد جمال قافلة طبية وعلاجية بقرية منبال بمركز مطاى وضمت تخصصات الباطنة والعظام والعيون ، واسفرت عن توقيع الكشف على 320 حالة ، واجراء 12 عملية عيون ، وتقديم العلاج بالمجان.