الآثار تكشف حقيقة حريق بسور القلعة

نشب مساء السبت، حريق في المشتل الخارجي لأسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي على طريق صلاح سالم.



قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن النيران كانت بعيدة تماما عن قلعة صلاح الدين، وكانت فى الارض الفضاء المجاورة لشارع صلاح سالم بمشتل الزهور والنباتات.



وأوضح ناجي محمود مدير عام أسوار القلعة، أن كاميرات المراقبة الموجودة على اسوار القلعة رصدت نشوب حريق بالاشجار الموجود بالمشتل.



وعلى الفور أبلغ أفراد الأمن العاملين بالقلعة والتابعين لوزارة الآثار والموجودين بحجرة المراقبة، الاثرين بتفتيش القلعة الذين قاموا بدورهم باتخاذ الاجراءات اللازمة باستدعاء المطافئ وابلاغ الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار.