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محافظات

ثقافة أسوان يستضيف مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
يستضيف قصر ثقافة أسوان اليوم الأحد فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الإحتياجات الخاصة تحت عنوان " التنمية المهنية لذوى الإعاقة" .

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الذى يحضره محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعادل الصادق، رئيس المؤتمر، عرض فنى لفرقة التمكين الثقافى.

من جانبه أوضح محمد إدريس أن برنامج المؤتمر يشمل أيضًا تقديم فقرة غناء فردى للطالبة ريم محمد بمدرسة النور للمكفوفين، وفقرة عرض كورال أطفال لمدرسة الصم وضعاف السمع الإبتدائية .

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