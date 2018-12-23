اليوم.. انطلاق مهرجان التحطيب في الأقصر

ينطلق عصر اليوم الاحد مهرجان التحطيب فى دورته التاسعة بمحافظة الاقصر، فى الفترة من 23 وحتى 26 من ديسمبر الجارى.



تقام الدورة فى ساحة ابو الحجاج من الساعة الثالثة عصرا وحتى العاشرة مساءا والذى يشارك فيه فرقة الاقصر للفنون الشعبية وفرقة قنا للفنون الشعبية وفرقة سوهاج للفنون وفرقة اسيوط للفنون الشعبية وفرقة المنيا للفنون الشعبية ايضا بجانب فرقة الاقصر للالات الشعبية وفرقة النيل التلقائية.



ويعد التحطيب لعبة تراثية متأصلة فى صعيد مصر، ونجحت مصر فى تسجيلها كلعبة تراثية فى اليونسكو العام القبل الماضى.

