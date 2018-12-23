الحماية المدنية تسيطر على حريق في برج سكني بالمنصورة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنصورة فى ساعة متأخرة مساء السبت على حريق شب فى مجموعة تكيفات ببرج الشوا بشارع قناة السويس.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمجموعة تكييفات ببرج سكنى بشارع قناة السويس بالمنصورة.



وانتقل رجال المباحث ورجال الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الاسعاف ومسؤلى الغاز والكهرباء وحى شرق المنصورة لمكان البلاغ وتبين ان الجريق شب فى مجموعة تكييفات ولافتة مضيئه خاصه بإحدى الكافيتريات أسفل برج الشوا ولافتة معرض سيارت مجاور له فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وانقذت المنطقة من كارثة.

