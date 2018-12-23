رحلة العائلة المقدسة إلى مصر في قصر ثقافة دسوق.. اليوم

يستضيف قصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، في ندوة حول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.



ويتحدث القمص بطرس بسطوروس خلال الندوة عن ميلاد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة إلى مصر وتوضيح المكانة التاريخية لكنسية العذراء مريم بسخا والتي كانت ضمن مسارات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وبها أثر قدم السيد المسيح.



وتعقد الندوة في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمثقفين.