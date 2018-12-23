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مرأة

أخطاء تؤخر تسوية اللحوم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:12 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
لا تقبل أغلب النساء على شراء اللحوم، لعدم تسويتها سريعا، ولتجنب هذا، قد موقع thekitchn، عدد من النصائح.

إضافة الملح
يعتبر الملح من المكونات الأساسية لضبط مذاق الطعام ولكن مع اللحوم يرجى وضعه بحذر وفي أوقات محددة، يجب عدم وضع الملح إلا بعد انتهاء تسوية اللحوم، لأن وضعه مبكرا في بداية الطهي أو السلق، يغلق أنسجتها ويمنعها من التسوية السريعة وتستغرق الكثير من الوقت.

الإناء البارد
درجة حرارة الإناء من أهم المؤثرات التي تحكم سرعة تسوية اللحوم الحمراء، يفضل أن يكون الإناء ساخنا وكذلك محتوياته؛ لأن هذا يساعد على تسوية اللحوم سريعًا وبطريقة صحيحة، دون أن تفرز عصارتها ويتغير مذاقها وتستغرق الكثير من الوقت.
فمثلا عند القلي يفضل أن تكون المقلاة ساخنة وكذلك ما بها من زيت، أو حتى إن كانت اللحوم ستسلق لابد أن توضع في مياه مغلية محضرة بمكونات وإضافات الشوربة، أما عند الطهي يفضل تشويح اللحوم مع البصل وباقي المكونات وهي ساخنة وكذلك الإناء، حتى تمتص طعم بعضها وتنضج سريعا.

التقليب
بعد أن تم وضع اللحوم وباقي المكونات بالطريقة الصحيحة لبدء التسوية، يفضل عدم تقليبها بكثرة وخاصة عند قليها حتى تترك لها المساحة والوقت الكافي للتسوية الصحيحة دون أن تحرق أو تظل نيئة.

الحرارة
عند ترك اللحوم على النار، تجنبي وضعها على درجة حرارة منخفضة أو متوسطة، لأن هذا لا يحميها من الحرق كما تظنين ولكن يمنعها من التسوية الجيدة والمطلوبة، فاللحوم بكافة أنواعها يفضل أن توضع على درجة حرارة عالية، حتى تأخذ وقتها المناسب للتسوية.

طهي مباشر من الثلاجة
يمكن أن يؤدي نقل اللحوم مباشرة من الثلاجة أو الفريزر إلى الطهي أو حتى الفرن، إلى تأخر تسويتها، أو قد تنضج من الخارج فقط دون تسوية داخلية خاصة في عملية القلي، حيث يفضل أن تترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الطهي، هذا سيساعدك على الحصول على درجة حرارة متساوية للحوم أثناء الطهي.

التغطية
يجب تغطية الإناء عند طهي أو سلق اللحوم بعد وضع كافة مكوناتها، حتى تحافظي على الحرارة الكامنة للطهي مما يساعد على تمام تسوية اللحوم في أسرع وقت ،تأكدي أنه عند وضعك الإناء دون تغطية محكمة أثناء طهي اللحوم، فأنت بذلك تفرغي حرارتها وكأنك طهيتها في مياه باردة.

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