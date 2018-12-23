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منوعات

النوم لأكثر من 8 ساعات أقوى علاج للحوادث العنيفة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:12 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت الجمعية الأمريكية لطب الأطفال، أن النوم الجيد أفضل علاج لحالات ارتجاج المخ، التي تصيب الرياضيين أثناء ممارسة رياضتهم العنيفة، وفق موقع أوديتي سنترال.

وقالت الجامعة، في دراسة، إن النوم يحقق الشفاء التام للمصاب خلال أسبوعين فقط، بشرط، ألا تكون الحالة خطيرة، وفي غياب النوم الجيد الكافي، يمكن أن يحتاج المصاب أكثر من شهر حتى يتعافى.

وتشير الدراسة، إلى أن النوم الجيد هنا، قد يصل إلى 8 ساعات.

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