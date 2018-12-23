الزمالك في مواجهة سهلة أمام القطن التشادي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مباراه غاية الأهمية فى الرابعة من عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة مع نظيره القطن التشادى، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وتعد مباراة اليوم للزمالك من المواجهات السهلة نسبية بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب بتروسبورت، وانتهى بفوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد، والتى تضمن للأبيض التأهل للدور القادم بالبطولة الأفريقية بسهولة .





وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، علي تحذير لاعبيه من الاستهانة بها والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، لاسيما حتى يحافظ الفريق على سجله بلا هزيمة فى ظل النتائج الإيجابية التى يحققها المارد الأبيض فى المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.





وأكد المدير الفنى للفريق الأبيض أن أرضية الملعب والحضور الجماهيرى سيكون لهما تأثير على المباراة حيث يعتبرهما دافعًا قويًا للمنافس لتحقيق نتيجة إيجابية.



