هاآرتس: استقالة وزير الدفاع الأمريكي خسارة كبيرة لإسرائيل

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، فقدت إسرائل جزيرة من الاستقرار في إدارة الرئيس ترامب المضطربة.



وأضاف مقال بالصحيفة، أن استقالة ماتيس تعكس الاضطراب الاستثنائي في إدارة ترامب، الذي حافظ طويلا على استقراره بعيدا عن الأزمات والتقلبات التي تعصف بالإدارة.



وأشار إلى أن خطاب الاستقالة الذي قدمه ماتيس لترامب، وكأنه يشرح لطفل بطئ الفهم، المبادئ التي تسير وفقها سياسات الولايات المتحدة في العقود الأخيرة: الواجب الأمريكي للنهوض بنظام دولي ديمقراطي، الحلفاء المهمين، الخصوم الاستراتيجيين (الصين رورسيا).



واختتم ماتيس خطابه: لديك الحق في أن يكون لديك وزير دفاع تتواءم آراؤه بشكل أفضل مع رؤيتك. لا تحتوي الرسالة على كلمة واحدة لطيفة للرجل الذي عينه ومن الصعب تصديق هذا التغير الكبير المفاجئ في أخلاق ماتيس الحميدة.



وقدم ماتيس استقالته احتجاجا على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أفغانستان.



ويرى الكاتب أنه كلما جرد ترامب نفسه من مخاوفه تجاه مستشاريه، كلما تفاخر باتباع غرائزه السياسية، وكلما اتبعه مستشاريه أنفسهم.



وأوضح أن هذه الغرائز تتفق مع آراء بعض أنصاره، الذين كانوا يعارضون لعب الولايات المتحدة دور شرطي العالم (خاصة في أيام الرئيسين كلينتون وبوش؛ وبدرجة أقل في عهد أوباما)، وكذلك الإهدار الخطير وغير الضروري للمال.



وواصل: ربما كان لقرار الانسحاب من سوريا أسباب سياسية فورية. تحقيقات الرئيس تتقدم. في الشهر المقبل، سيؤدي مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية المعارضة، مما يزيد من صعوبة قيام ترامب بتغييرات في السياسة الداخلية. كان يحتاج إلى تحرك سريع لإلهاء قاعدته الشعبية وإرضائها.



والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو تقرير مفصل من وكالة "أسوشيتد برس"، والذي بموجبه قرر ترامب الانسحاب من سوريا بعد أن أخبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية بأن مقاتلي الدولة الإسلامية أزيلوا من 99٪ من الأراضي التي كانوا يمتلكونها. كما أعرب ترامب عن شكوكه في الماضي بشأن عضوية أمريكا في الناتو والوجود العسكري في كوريا الجنوبية واليابان. في العامين المقبلين، قد تكون هناك مفاجآت جديدة.



وعلى مقربة من إسرائيل، يشير الانسحاب من سوريا واستقالة ماتيس إلى ضعف نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في مقابل سطوع نجم روسيا.



في الوقت نفسه، تتفهم روسيا بشكل أوضح الآن أن موقعها في الشرق الأوسط قد تحسن. لن يسارع الأميركيون إلى مواجهتها فيما يتعلق بسورية في المستقبل. كان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على حق في إقامة علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء تدخل موسكو العسكري في سوريا، في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين جلبت هذه العلاقات إلى إسرائيل مزايا كبيرة.



ومع ذلك ، من غير الواقعي الاعتقاد بأن نتنياهو يمكنه التلاعب بالقوى العظمى لصالح إرادته، فقد يسمح بوتين حتى بمواجهة محدودة بين إسرائيل وإيران في سوريا ، طالما أن ذلك يعزز موقف روسيا كوسيط محتمل بين الحزبين ولا يشكل خطرًا مباشرًا على مشروع بوتين الرئيسي في المنطقة.