اقتصادية البرلمان تفتح ملف نقاط الخبز.. اليوم

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية حيث تقدم كل من إلهام خميس إبراهيم، مجدي ملك، مكرم رضوان، عبدالحميد دمرداش، بطلبات إحاطة بشأن السلبيات في منظومتي دعم السلع التموينية والخبز، وأساليب تصويب هاتين المنظومتين، وأسباب توقف الكثير من بطاقات التموين.



كما ستناقش اللجنة ايضا طلبات الإحاطة المقدمة من كل من أحمد علي إبراهيم، حسن خير الله، رزق راغب ضيف الله، بشأن المشكلات الخاصة ببعض مكاتب التموين: العامرية، العجمي، المرج.



وتفتح أيضا ملف نقاط الخبز من خلال طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين علي مصيلحي من النائبين فتحي الشرقاوي، محمد محمود العثماني، بشأن المخالفات المرتبطة بصرف الخبز ونقاط الخبز، إضافة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب شريف الورداني، قاسم فرج، بدوي قرني معوض، بشأن بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة إنتاج الخبز، مثل: غلق ببعض المخابز الطباقي، وعدم فتح مخابز بلدية جديدة، وعدم استلام بعض مستودعات الدقيق لحصصهم المستحقة.

