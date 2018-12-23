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فن

ماريا كاري تحتفل بالكريسماس مع طفليها وسط الثلوج .. صور

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:34 م
ماريا كاري
ماريا كاري
شروق إبراهيم
خصصت النجمة العالمية ماريا كاري وقتا لطفليها التوأم مونرو و موركون من أجل الاحتفال بأعياد الكريسماس، بقضاء عطلة أسبوعية في أحد المناطق الثلجية في مدينة اسبين الأمريكية.

وظهرت ماريا وهي ترتدي ملابس شتوية انيقة تتماشى مع الطقس البارد في عدد من الصور التي نشرتها وهي تلعب بالثلوج مع ابنائها من زوجها السابق نيك كانون.

وكانت ماريا كاري طرحت ألبومها الجديد Caution الذي حقق نسب مبيعات عالية بـI tunes وتلقى إشادات نقدية رائعة، التي أكدت عودة بريق وقوة ماريا كاري في عالم الغناء بعد آخر ألبومتها في 2014 Me .. I am Marieh Carey.




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