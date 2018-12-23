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فن

الأغنيتان الأعلى استماعا في ألبوم تامر حسني 2018

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:38 م
تامر حسني
تامر حسني
شروق إبراهيم
نجح ألبوم تامر حسني "عيش بشوقك" الذي طرحه بصيف 2018 في تحقيق نجاح كبير، ونسب مشاهدة عالية رغم صدور ألبومات لعمرو دياب وإليسا وشيرين.

وحققت أغنية "عيش بشوقك" 57 مليون مشاهدة وتليها أغنية "ناسيني ليه" بـ41 مليون مشاهدة، وفي المركز الثالث اغنية "كفاياك اعذار" التي وصلت لـ26 مليونا ونصف مشاهدة.

واعتمد تامر حسني في اغنية على فكرة جديدة وهي تصوير كل أغنية على طريقة فيديو كليب يحكي قصة الأغنية.

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