ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.. صور

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:42 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن محافظة بورسعيد رمز الانتصار والقوة والصمود، ولها تاريخ مشرف من الصمود والنصر، مشيرا إلى أن شعب بورسعيد قدم في عام 1956، بطولات وتضحيات مع قواته المسلحة في مواجهة العدوان.

وأضاف خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد بحضور المحافظ عادل الغضبان والقيادات الشعبية والتنفيذية والأهالي، أن بورسعيد اليوم هي قاطرة التنمية لمصر مع مدن القناة، بفضل ما تشهده من مشروعات عملاقة في شرقها، وكيانات اقتصادية تضخ استثماراتها بجنوبها وغربها، وكل ذلك بالتزامن مع عملية تطوير شاملة، ومشروعات كبرى للنهوض بالبنية التحتية في بورسعيد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح شعراوي أن محافظة بورسعيد شهدت خلال الأربع سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات. 

وأضاف شعراوي أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا على مستوى مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه وتم إنفاق أكثر من ٧ مليارات جنيه بالإضافة الي التطور الذي شهدته على مستوى تطوير العشوائيات حتي أصبحت الآن المحافظة الأولي علي مستوي الجمهورية دون عشوائيات. 

وأشار الوزير الى ان الرئيس السيسي أكد أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي ، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات التى تم اتخاذها للإصلاح، وبما ساهم فى إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية. 

وتابع الوزير: نحن الآن نسير بخطي وخطوات ثابتة تحت رئاسة الرئيس السيسي لاستعادة مصر القوية والرائدة في محيطها الإقليمي والدولي بعد أن حققت الدولة للعديد من الإنجازات علي كافة القطاعات والمجالات.

ترشيحاتنا

واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول علاقة قطر وخاشقجي

المسابقات تعدل موعد لقاء الزمالك وبتروجيت بالدوري

بدء تصوير مسلسل أحمد السقا ولد الغلابة.. صور

هاشتاج #الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان يتصدر.. ومغردون: نتيجة لمن يرتمي في حضن إيران

العثور على جثة شاب مقتولاً بعدة طعنات بالمنوفية

بث مباشر .. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى بدورى أبطال إفريقيا

في عيد ميلاده.. أجرأ تصريحات جورج وسوف: بشار الأسد تاج راسي وأصالة اسم على غير مسمى

3 صعوبات تواجه الأهلي أمام جيما الإثيوبي بدوري الأبطال الإفريقي

10 تصميمات × 100 سنة.. هكذا تغير شكل فستان الزفاف خلال قرن

انتحار طالب بكلية التربية لعدم استعداده للامتحان

شاهد.. مشاركة قرينة الرئيس في منتدى أفريقيا 2018

هدايا صلاح من نجريج إلى ليفربول.. بابا نويل المصري صانع السعادة للجميع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء تصوير مسلسل أحمد السقا ولد الغلابة.. صور

10 تصميمات × 100 سنة.. هكذا تغير شكل فستان الزفاف خلال قرن

بالأسماء .. شخصيات النجوم في فيلم علاء الدين الجديد لويل سميث ومينا مسعود

تصفية خلية إرهابية في العريش والقضاء على 14 من عناصرها.. صور

انتشار أمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.. صور

فيديو

ياسر رزق: مؤتمر أخبار اليوم يسعى لاستخلاص توصيات تدعم الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: إطلاق أول خريطة استثمارية شاملة للقطاع الصناعي بالمحافظات
بقانون وأكاديمية ومشاركة وجدانية.. هكذا احتفى الرئيس السيسي بعام ذوي الإعاقة
محافظ جنوب سيناء: بعض الدول تحاربنا لتأخذ نسبتنا من السياحة .. فيديو
سيطرة جيدة للأهلي في أول 15 دقيقة من مباراته أمام بطل إثيوبيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟