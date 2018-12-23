مستقبل وطن ينظم أنشطة خدمية واجتماعية بالمحافظات

واصل حزب مستقبل وطن، أنشطته الخدمية والاجتماعية فى الشارع المصري، حيث نظم أمس السبت، عدد من الأنشطة في عدد من محافظات الجمهورية، حيث أقام حفل ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة،وأطلق حملات نظافة في عدد من القرى والمدن بعدد من المحافظات وأيضا أقام منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف من أعباء المواطنين.



ففى القاهرة تم تنظيم حفل ترفيهي لذوى الإحتياجات الخاصة بحديقة السيدة زينب تضمن بعض الفقرات الفنية وتكريم أمهات الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة فضلا عن توزيع حقائب رياضية.



وفى القليوبية تم تنظيم حملة لإزالة القمامة بالتنسيق مع المحافظة بقرى مركزى "القناطر الخيرية شبين القناطر" فضلا عن إطلاق حملة للتبرع بالدم بمدينة الخانكة لمدة ثلاث أيام.



وفى البحيرة تم اقامة منفذين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشارع السوق بمركز الدلنجات امام الشهر العقاري بالنوبارية، وفى الشرقية تم تنظيم حملة لإزالة القمامة بعزبة البك وطريق الرزقية بمركز الزقازيق مدينة الزقازيق وقري مركز ههيا و عزبة التل بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية السلخانة بقسم القنابات الابراهيمية دويرب نجم كفر الشعراء بمركز كفر صقر وحى السميري بمدينة أولاد صقر قرية الديدامون بمركز فاقوس ، والكسارة مركز الصالحية الجديدة ، وقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس.



وفى بنى سويف تم توزيع عدد 500 بطانية على الأسر الفقيرة بمدينة ناصر فضلا عن عقد مؤتمر بعنوان "إسهامات المرأة فى العمل التطوعى " بقاعة الماسة بمدينة ببا بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وبحضور 900 شخص تم خلاله تكريم عدد من الرائدات الريفيات بالمحافظة.



وفى المنيا تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة بقرية منبال مركز مطاي تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.



وفى أسيوط تم تنظيم حملة لإزالة القمامة بقرية " القوصية منفلوط ابوتيج أبنوب _ ساحل سليم الغنايم".



وفى الوادى الجديد تم تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.





