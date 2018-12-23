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رئيس مستقبل وطن يطلق مسابقة أفضل مبادرة مجتمعية لتقديم حلول لمشاكل المجتمع

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أطلق المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسابقة أفضل مبادرة مجتمعية لتبنى أفكار وأطروحات الشباب التى تعني بالبحث فى مشاكل المجتمع وقضاياه التى تحتاج لحلول فريدة وخارج الصندوق .

وقال رشاد، فى تصريحات له اليوم الأحد، إنه سيتم غلق باب التقديم في المبادرة 20 يناير المقبل، ومن المقرر أن يشرف عليها أساتذة متخصصون فى التنمية المجتمعية بالإضافة للاستعانة بأساتذة فى مجال أو موضوع المبادرات المقدمة، على أن تقوم هذه اللجان بعمل تصفية للمبادرات المقدمة.

وأوضح أن المبادرات التي ستفوز في التصفيات وتتمكن من نيل ثقة لجان التحكيم، سيُطلب من أصحابها تقديمها فى صورة عرض تقديمى أو فيديو لا يتجاوز (15) دقيقة على cd يحتوي علي رسومات توضيحية أو بيانية تظهر معنى وقيمة المبادرة ودورها الفعال المقترح في تنفيذ الشروط العامة .

وأشار إلى أن المبادرات الفائزة في التصفيات النهائية سيتم تبنيها وفرق عملها من بداية اختيارها وإخراجها لحيز التنفيذ مع الهيئات والوزارات المعنية.

ونوه إلى أن باب التقديم للمبادرة سيكون من خلال ملء استمارة المبادرة الموجودة على الصفحة الرسمية للمهندس أشرف رشاد على "فيسبوك" والتى تتضمن الشروط العامة الواجب توافرها وكذلك كافة المعلومات حول تشكيل الفرق المشاركة وآليات تنفيذ المبادة وأهدافها.. إلخ..

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