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خالد مشهور: تطوير الثروات الحيوانية يفتح الطريق أمام تحسين أحوال الفلاحين

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
فريدة محمد
تقدم النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب موجه إلى الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة حول تطوير الثروة الحيوانية والنهوض بها باعتبارها تمثل عصب الاقتصاد للعديد من الفلاحين، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مزارع الثروة الحيوانية، مشيدا بمشروع البتلو والذي يعتبر أحد أهم خطوات الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له، أن الثروة الحيوانية تعانى من الإهمال الكبير فالعديد من الماشية تموت سنويا بسبب ضعف التغذية والأمراض التي تصيبها لعدم وجود تحصينات أو تطعيمات للماشية تقيها الامراض وخاصة عدوى الحمى القلاعية وهو من الامراض الاساسية التى تصيب الماشية وتؤثر على الإنتاج الحيوانى فى مصر بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف التى لا يقدر على شرائها المربى وهذا كله ادى الى تخلى العديد من مربين الماشية عن العمل لسوء الأوضاع والاحتياج إلى المال وعدم توفير الإمكانيات مما ساعد على التقليل من إنتاجية بيع الماشية فترتفع أسعار اللحوم فى الاسواق يحدث ازمة.

وطالب النائب بزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالتوسع فى إنشاء المزارع الحيوانية بالإضافة الى توفير الاحتياجات التى تحتاجها الماشية العلف والأمصال التى تعفى الماشية من الأمراض علاوة على اتباع الأساليب الحديثة فى تربية الماشية مع وضع قوانين تنظيمية للذبح فلا يتم ذبح الماشية إلا بعدما تصل الى أوزان معينة لضمان تحسين الثروات الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء والألبان بوفرة ومن ثم تحسين الاقتصاد والقدرة على تصدير اللحوم الحمراء الامنة والنظيفة إلا بعد أن تصل الى أوزان معينة لضمان تحسين الثروات الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء والألبان بوفرة ومن ثم تحسين الاقتصاد والقدرة على تصدير اللحوم الحمراء الآمنة والنظيفة.

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