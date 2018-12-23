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برلمان

برلماني يطلب مناقشة الحكومة بشأن تشجيع زراعة الأسطح وتربية الأسماك منزليا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
تقدم النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان والمعصرة، بطلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة لإستيضاح سياسة الحكومة حول دور الدولة فى تشجيع زراعة الأسطح وتربية الأسماك على أسطح المنازل.

وقال نائب المصريين الأحرار، إن الزراعة العضوية ضرورة لابد منها لأن الزراعة التقليدية بإستخدام الكيماويات الزراعية واستخدام أسمدة ومبيدات وهرمونات آدت وبلا شك للعديد من المشاكل البيئية والصحية ولاسيما فى ظل الإسراف بإستخدام الأسمدة الكيماوية التى ساهمت فى العديد من مشاكل البيئة مثل زيادة الأحتباس الحرارى بسبب تصاعد اكسيد النيتروز، وتلوث المجارى المائية والمياه الجوفية بالنترات وبقايا المبيدات.

وأضاف البلتاجى، أن دراسات عديدة أثبتت أن نسبة عالية تصل لـ 30 % من الآبار ملوثة بالنترات والعديد من المجارى المائية ومنها نهر النيل تحتوي على مستويات عاليه من الملوثات الكيماوية الزراعية، بالإضافة لتلوث الخضروات والفاكهة ببقايا النترات والنيتريت والمبيدات التى تسبب السرطان والفشل الكلوى والكبد.

وأشار إلى أن دراسات أثبتت أن زراعة الأسطح تؤدى لتقليل كمية الملوثات الموجودة فى الهواء حيث أن زراعة 1 متر مربع من السطح تؤدى لإزالة 100 جرام من الملوثات الموجودة فى الهواء سنويًا.

وتابع أن الأمر ينقي هواء المدن كمان أوردت دراسات بأن زراعة 1.5 متر مربع طوال العام يؤدى لإنتاج كمية أكسجين تكفى لتغطية الاحتياجات التنفسية لشخص بالغ واحد لمدة عام، فضلا عن تنظيف أسطح المبانى والمنشآت والتخلص من المهملات.

وأكد أن الدراسات تثبت بأن الزراعات تقلل التأثيرات الضارة لمحطات المحمول نظرا لامتصاص الموجات الإلكترومغنطيسية وتؤدى لامتصاص جزء من الصوت، وهى من المشروعات الصغيرة التي يمكن العديد من فئات المجتمع والشباب وربات المنازل وذوى الاحتياجات الخاصة والطلبه العمل بها أوقات الفراغ.

وأستطرد أن المشروع ينتج خضروات وفاكهة لاستهلاك أفراد المنزل ويجانبهم الإصابة بالأمراض، كما أن مصر بها 20 مليون منزل يمكنه تحقيق عائد من تربية الأسماك مما يحسن الأوضاع للأسرة وينمي الثروة السمكية.

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