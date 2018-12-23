برلماني: مصانع بير السلم للمنظفات تخالف الضوابط وتهدد المجتمع

تقدم اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار حول ضرورة التصدي للمصانع غير المرخصة والخاصة بانتاج منظفات غير مطابقة للمواصفات الصحية ويتسبب استخدامها في الحاق اضرار صحية جسيمة للمواطنين.



واوضح قلدس فى بيان صحفى له، ان هذه المصانع تستخدم مواد كيماوية غير صالحة او تخفف المواد الفعالة للمنظفات بما يعطل عملها، أو يجعلها بلا قيمة، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بخلط المواد الكيميائية بشكل سليم ومنضبط يهدد بحدوث إصابات خطيرة لمستخدميها، فالعناصر المكونة للمنظف يجب أن تكون متجانسة كيميائيا، وثابتة، وقادرة على الاحتفاظ بخصائصها تحت تأثير إجراءات التحضير، وتتراوح مضاعفات التعرض لهذه المنظفات من غثيان وتقيؤ وحساسية أو التهابات تنفسية إلى أمراض فى الدم وتسهم فى الإصابة بالسرطان أو الوفاة وتأثيرها يعتمد على الجرعة وتكرار وكيفية التعرض لهذه المادة.



وأكد ان مصانع بير السلم الخاصة بالمنظفات تخالف ضوابط نظم التشغيل الصناعية، التى تلزم أصحاب المصانع بالحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقييد المصنع فى السجلات الصناعية الدائمة أو المؤقتة، ثم الحصول على شهادة قيد فى السجل التجارى، وشهادة تأمين على العمال، خاصة أنهم يمارسون أعمالا قد تؤثر على صحتهم، مشيرا الى أن معظم هذه الصناعة ينتشر فى مناطق شعبية أو عشوائية إلى جانب القرى.



وطالب النائب بتكثيف الرقابة التموينية والأمنية لضبط المصانع المخالفة وتوقيع عقوبات مشددة عليهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، بالاضافة الى الاهتمام بفحص تراخيص المصانع القائمة والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وعدم وجود أي خطورة منها.