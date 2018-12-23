وزيرة البيئة تنهي زيارتها لقنا بتفقد مصنع تدوير القمامة بالصالحية

أنهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارتها لمحافظة قنا، بتفقد مصنع تدوير القمامة بمنطقة الصالحية بمدينة قنا والذي يعمل بطاقة 10 طن / ساعة، وتابعت مراحل تدوير القمامة من الفرز والغربلة لعزل المخلفات الصلبة عن المخلفات العضوية التي يتم استخدامها فى إنتاج السماد العضوى.



جاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة لمحافظة قنا، والتى رافقها خلالها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ومسئولى البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبه ولفيف من القيادات التنفيذيه بالمحافظه.



وأشار محافظ قنا، إلي أنه تمت مناقشة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي بمدينة قوص، كما سيتم رفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والاستفادة من تلك المخلفات وتحويلها من مشكلة تعاني منها الدولة إلى قطاع جاذب للاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب.



وأكدً المحافظ علي أهمية دور المدرسة والجامعة والأوقاف والثقافة في حث المواطنين على التخلص من القمامة بشكل آمن ووضعها في الأماكن المخصصة لها.