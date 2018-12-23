جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الإلكتروني بكليتي الهندسة والعلوم

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تسعى جاهدة لإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الامتحان الإلكتروني والتصحيح الإلكتروني، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



وأضاف عامر لصدي البلد، أن الجامعة ستطبق هذا العام لأول مرة نظام الامتحان الإلكتروني في بعض الكليات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأشار إلى أن الكليات التي سيطبق فيها الامتحان الإلكتروني هي كلية الهندسة في قسم النظم والمعلومات وكذلك كلية العلوم في بعض مقرراتها.



وأوضح أن الامتحان الإلكتروني يحتاج لتوفر الأجهزة والمقومات اللازمة له من خلال المعامل وأجهزة الكمبيوتر والتي تساعد في نجاحه على أكمل وجه.



وأكد على أن هناك إقبالا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على العمل بهذا النظام، لأنه يخفف على أستاذ المادة لأنه عنتا كبيرا في وضع الأسئلة بطرق مختلفة لعدة فرق وكذلك عملية التجميع والتصحيح.