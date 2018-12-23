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محافظات

وزير الرياضة وأعضاء لجنة الشباب بالبرلمان فى زيارة للفيوم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:51 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
الفيوم - نبيل أبو السعود
يستقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في زيارته لمحافظة الفيوم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25، 26 ديسمبر 2018.

وسيتم زيارة مراكز طامية وإطسا والفيوم في اليوم الأول لوضع حجر أساس منشآت رياضية وزيارة لمراكز الشباب واستاد الفيوم الرياضي كما سيتم عقد مؤتمر بنادي قارون مساءً.

وسيقوم رئيس لجنة الشباب والرياضة ، أعضاء اللجنة يوم الخميس 226 ديسمبر 2018 زيارة مركزي شباب والي ميزار والمشرك بيوسف الصديق ومركز شباب مدينة ابشواي كما يعقد مؤتمر الفيوم بعنوان (كما يجب ان نكون ) بجامعة الفيوم في السابعة مساءً.

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