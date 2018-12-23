المؤتمر العلمي السنوي لقسم الدراسات الفندقية بجامعة الفيوم ..صور

نظم قسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق المؤتمر العلمي السنوي للقسم، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتورة غادة وفيق عميد كلية السياحة والفنادق.





وأوضح الدكتور هشام عزت رئيس القسم أن هذا المؤتمر ينظم سنويا لطلاب القسم لمعرفة كل ماهو جديد بلائحة القسم، مشيرا إلى أن الدراسة في القسم تنقسم إلى جانبين نظري وعملي ويتمثل الجانب النظري في إلقاء محاضرات للطلاب عن طريق الأكاديميين وخبراء السياحة والضيافة، والجانب العملي في قيام الطلاب بالتدريب الصيفي لمدة شهر على الأقل في الفنادق والقرى السياحية.



