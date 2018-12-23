مشاكل صناعة الغزل تشعل جلسة الصناعات النسجية بمؤتمر أخبار اليوم .. التصديري للمفروشات : المصانع تفتقد إلى أدنى درجات التطوير..غرفة الأثاث : نعاني من نقص المعلومات عن الأسواق الخارجية

مشاكل صناعة الغزل تشعل جلسة الصناعات النسجية

سعيد أحمد: ارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز المشاكل

المصانع تفتقد إلي أدنى درجات التطوير

أحمد عنتر: مكاتب التمثيل التجاري لا توجد لديها ميزانية للترويج

سعيد عبد الله : مصانع المحلة تحتاج الي إعادة هيكلة وتدريب العمالة

أحمد حلمي: نعانى من نقص في المعلومات عن الأسواق الخارجية والمنافسين

محمد الفخراني: المصانع تعاني من سوء استغلال طاقتها الإنتاجية

شهدت جلسة الأثاث والصناعات النسجية مناقشات ساخنة حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج ودور الدولة في إعادة الصناعة لعصرها الذهبي اعتمادا علي سمعة القطن المصري المعروفة عالميا.في البداية أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن صناعة الغزل والنسيج تعاني من مشاكل لا حصر لها منذ أكثر من 70 عاما، حيث إن المصانع تفتقد إلى أدني درجات التطوير، كما زادت معدلات الاستيراد وهو ما صعب زيادة الصادرات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما أدي في النهاية إلي تراجع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.‫وأضاف أنه يجب علي الحكومة اتخاذ خطوات جادة تجاه عملية التطوير والتحديث للنهوض بهذه الصناعة العملاقة، وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته أدى إلى تدهور الصناعة.‬وأوضح أنه لابد من تحديث الماكينات وتدريب العمال من أجل العودة إلى المنافسة مرة أخرى، مناشدا وزير الصناعة بتوصيل صوته إلى الرئيس السيسي لحماية صناعة النسيج التي يعمل بها مليون و200 ألف عامل ويعانون الكثير.وأشار إلي أنه حضر مؤخرا معرض فرانكفورت للمفروشات وشاركت به أكثر من 3000 شركة من 140 دولة علي مستوي العالم وكان نصيب مصر 40 شركة فقط وهو ما يؤكد حال صناعة النسيج المصرية، وتابع أن المجلس التصديري للصناعات النسيجية لم يعقد اجتماعين لمجلس الإدارة بسبب عدم التوصل لحلول الأزمة خصوصا مع عدم وجود دعم لشراء ماكينات التصنيع وارتفاع سعر صرف العملات عقب تحرير سعر الصرف.‫من جانبه قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن مكاتب التمثيل التجاري لا يوجد لديها ميزانية للترويج وما تقدمه من بيانات متاحة للجميع وهناك دول لديها مشاكل في تفعيل قواعد البيانات ويتم تحديثها بالتليفون كل 6 شهور من خلال مسئول مكتب التمثيل التجاري بهذه الدول والتواصل مع حكومات هذه الدول.‬‫بينما رد سعيد عبد الله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشؤون المتابعة، علي أسئلة صاحب مصنع بالمحلة حول مشاكل التصنيع و دعم التصدير، قائلا: «المحلة راحة فين؟»، مؤكدًا أن التأجيل سبب أساسي في تراجع صناعة النسيج ومشاكل التصدير.‬‫وأضاف عبد الله أن الهدف من المساندة هو تطوير خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة علي أحدث خطوط الإنتاج، مشيرًا إلي أن مصانع المحلة تحتاج الي إعادة هيكلة وتدريب العمالة.‬‫وأضاف أنه تمت مناقشة مشاكل مصانع المحلة بالمشاركة مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية ووزارة التخطيط وجهات أخري، مشيرا إلي أن هناك مشكلات أخري في الطاقة والكهرباء والضريبة العقارية ومستلزمات الإنتاج بالإضافة لمشكلة الغزول.‬وأشار المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعات الأثاث الى ضرورة توفير تمويل للترويج للمنتجات المصرية بالخارج لأننا نعاني بالفعل من نقص في المعلومات عّن الأسواق الخارجية والمنافسين.‫ ‬وأكد المهندس محمد الفخراني نائب رئيس مركز تحديث الصناعة أن قطاع الصناعة ستشهد طفرة قوية خلال الفترة المُقبلة من خلال تعميق الصناعة لزيادة المنتج المحلى وكذلك الربط بين المكون المحلي بالمنتج النهائى، وهذا يساهم في إمكانية الحصول على المنتج بسعر جيد وتصديره بقيمة تنافسية، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة يمتلك آليات لتطوير ملف الصناعة لجذب الاسثمارات الصناعية وتدريب العمالة المهنية لتخريخ الكوادر المهنية ذات كفاءات عالية قادرة على منافسة الأسواق العالمية.‎وأوضح الفخراني أن هناك العديد من المصانع تعاني من سوء استغلال طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % " هادر" دون الاستفادة منه واستغلاله، ونحتاج إلى حملات توعوية داخل تلك المصانع للاستفادة من الطاقات المهدرة وتحويلها إلى خطوط إنتاجية جديدة، مضيفا أن المركز يقدم دعما فنيا للمصانع المتعثرة بمبلغ 2 مليون جنيه لحل المشاكل الداخلية وإزالة العراقيل التي تواجهها .‎وأشار المهندس محمد الفخراني الى أن مركز تحديث الصناعات يقدم دراسات للشركات المنتجة والمصدرة للأسواق الإفريقية، ونعمل حاليا بمبادرة للتعاون مع دول أثيوبيا في مجالات المواسير و المنسوجات وغيرها .وتوجه مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية بالسؤال عن حلول مشكلة التصدير وحلول مواجهتها، بالإضافة إلي قلة المعارض وانكماشها بعكس الماضي.ومن جانبه قال إيهاب درباس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن التصدير قائم علي التسويق، فتراجع تصدير الأثاث خلال الفترة الماضية يعود إلي قلة التسويق لدى شركات الأثاث والدليل علي ذلك قبل 10 سنوات كانت التصدير مرتفع للغاية وكذلك كانت المعارض متوافرة بشكل كبير، إلا أن 2018 كان عام انعدمت فيها المعارض تماما، بعكس الفترة ما بين 2004 إلي 2010 شهدت تضاعف الإنتاج والمعارض 5 مرات.. والسبب في قلة المعارض بالخارج يعود إلي ارتفاع التكلفة حيث أن تكلفة الـ100 متر بالخارج قد تصل إلي 4 ملايين جنيه.